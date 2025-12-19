Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en uğrak mekânlarında unutulan eşyalar, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda güvenle muhafaza ediliyor. Vatandaşlar, başvuruda bulunarak kaybettiği eşyalara ulaşabiliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamasının yanı sıra vatandaşın unuttuğu ya da kaybettiği eşyaları da güvenli şekilde muhafaza ediyor. Ekipler tarafından bulunan ya da duyarlı vatandaşların getirmesiyle kayıt altına alınan kayıp eşyalar, 153 Çağrı Merkezi'nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında ehliyet, kimlik ve kredi kartı, şemsiye, gözlük, cep telefonu, çanta, araç ve ev anahtarları, ayakkabı ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

EN UĞRAK MEKÂNLARDA UNUTULUYOR

Vatandaşların uğrak mekânları olan Marina, Sekapark, Cumhuriyet Bulvarı ve otobüs durakları gibi alanlarda unutulan eşyalar, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda kayıt altına alınıyor. Kayıp eşyaları kimi zaman duyarlı vatandaşlar bulup, Zabıta Daire Başkanlığı'na ulaştırıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda güvenle tutulan her türlü eşya, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

TUTANAKLA TESLİM EDİLİYOR

Eşyasını unutan vatandaşlar, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na başvurarak kaybettiği eşyaları tutanakla geri alabiliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü'ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü'ne, Kocaelikartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na teslim ediliyor. Banka kartları ile ilgili de bankalara gerekli bilgi verilip, müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.