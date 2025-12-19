Bursa'da olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarının kent yaşamı üzerindeki olası etkilerine karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla AKOM öncülüğünde masa başı tatbikatı gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından gerçekleştirilen masa başı tatbikatında; yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar başta olmak üzere kış şartlarının oluşturabileceği riskler ele alındı.

Senaryo kapsamında, belediye birimlerinin hazırlık düzeyi, müdahale kapasitesi ve birimler arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi. Olası kriz anlarında hızlı ve doğru karar alınmasına katkı sağlamasının hedeflendiği tatbikatta, AKOM'un 7/24 esasına dayalı çalışma kapasitesi ve koordinasyon rolü ele alındı. Ulaşım, yol bakım-onarım, kent estetiği, çağrı merkezi, sosyal hizmetler ve iletişim birimleri tarafından yürütülen çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi.

Raylı sistemlerde donmaya karşı alınan teknik önlemlerin, düzenli bakım süreçlerinin ve operasyonel planlamaların da ele alındığı tatbikatta, otobüs ve diğer ulaşım araçlarının kış koşullarına uygun şekilde hazırlanması, kritik güzergâhlarda ilave tedbirler alınması ve yol durumuna ilişkin anlık bilgilerin AKOM'a aktarılması görüşüldü.

Tatbikat kapsamında yol bakım ve karla mücadele çalışmalarında, önceden belirlenmiş ekiplerin vardiyalı sistemle görev yaptığı tuzlama ve küreme faaliyetleri, ana arterler ve kritik bölgeler öncelikli olmak üzere planlandı. Özellikle yoğun kar alan güzergâhlarda takviye ekip ve ekipmanlarla müdahale kapasitesi artırıldı.

Kent estetiği ekiplerinin; meydanlar, alt-üst geçitler, kaldırımlar ve yaya yoğunluğu bulunan alanlarda buzlanmaya karşı düzenli çalışmalar yürüttüğü, tarihi ve hassas yapılarda çevreye zarar vermeyecek yöntemler uygulandığı belirtildi.

Senaryo gereği vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması için çağrı merkezi kapasitesi artırılırken, farklı birimlerle entegre bir yapı içinde hizmet vermesi sağlandı. Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, özellikle sosyal medya ve diğer iletişim kanallarının, önleyici bilgilendirme ve anlık durum paylaşımları açısından etkin kullanılması gerektiği vurgulandı.

Tatbikatta ayrıca, olası yol kapanmaları ve mahsur kalma durumlarında gıda, barınma ve sosyal destek hizmetlerine yönelik hazırlıklar da ele alındı. İhtiyaç halinde kısa sürede yüksek sayıda vatandaşa hizmet sunabilecek kapasitenin hazır olduğu ifade edildi. Tatbikat sonunda elde edilen değerlendirmelerin, kış sezonu boyunca yürütülecek çalışmalara rehberlik etmesi hedefleniyor.