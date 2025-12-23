Yandex Türkiye, Telegram'da kanal yöneten içerik üreticileri ve medya kuruluşlarının reklamveren aramadan büyüyüp gelir elde edebilmesi için Yandex Ads Ağı (YAN) kapsamındaki desteklerini genişletti.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Türkiye, Telegram üzerinden kanal oluşturan içerik üreticileri ve medya kuruluşlarının reklamveren arayışına girmeden kanallarını büyütmelerine, daha geniş kitlelere ulaşabilmelerine ve yatırımlarını hızlandırarak gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için desteklerini genişletti.

Hâlihazırda dünya genelinde 320 milyondan fazla aboneye sahip 18 bini aşkın içerik üreticisi ve medya kuruluşu, içeriklerini Yandex Ads Ağı (YAN) üzerinden kazanca dönüştürebiliyor. Telegram kanallarının YAN üzerinden gelir etmeye başladığı 2023 yılından bu yana, iş ortaklarının toplam geliri 57 milyon doları aştı. Ayrıca reklamverenlerin performans hedefleri doğrultusunda Yandex Ads'te Telegram paylaşımlarına yaptıkları yatırımlar iki katına çıktı.

Telegram kanallarında faaliyet gösteren Türkiye'deki blog yazarları ve medya kuruluşları, artık içeriklerinden elde ettikleri geliri YAN araçları sayesinde artırabiliyor. Genişleyen yerel destek ekibi ile kayıt süreci dakikalar içinde tamamlanabiliyor, reklam entegrasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor ve ödemeler hızlıca işleniyor.

Yandex Ads Türkiye İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, 'Etkileyici içerik oluşturmak; titiz çalışma, yeni formatlar deneme ve yenilikçi yaklaşımlar keşfetmeyi gerektirir. Yine de bu yatırımın getirisi her zaman anında görülmez. İçerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek, kanıtlanmış bir büyüme stratejisidir. Yandex Ads Ağı aracılığıyla, Türkiye'deki Telegram içerik üreticilerine, içeriklerinden sürdürülebilir gelir akışları oluşturmaları için otomatik, kullanıcı dostu araçlar sunuyoruz.' dedi.