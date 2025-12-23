Huawei'in ICNMaster MDAF sistemi, dijital dünyada ağ istikrarını artırmak için akıllı ve dayanıklı çözümler sunuyor. MoM mimarisi ile operatörler, hizmet kesintilerini azaltarak yük taşımakta ve tamamen otonom ağlar için temel oluşturuyor.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Giderek dijitalleşen bir çağda, modern yaşam ve ekonomik faaliyetler büyük ölçüde ağlara dayanmaktadır. Ağ istikrarı, halkın 'dijital refahını' ve 'sosyal katılım duygusunu' doğrudan etkiler. Herhangi bir hizmet kesintisi on milyonlarca kullanıcıyı etkileyebileceğinden ve ölçülemez toplumsal etkilere neden olabileceğinden, ağın beyni olarak çekirdek ağın istikrarlı kalması gerekir.

Huawei'in ICNMaster MDAF çözümü, MoM (Modellerin Karışımı), çok ajanlı işbirliği ve ağ dijital ikiz teknolojilerine dayanan akıllı ve yüksek kararlılığa sahip bir sistem oluşturur. Proaktif risk önleme, hızlı hata kurtarma ve dakikalar içinde hizmeti tekrar başlatmayı sağlayarak küresel operatörlerin L4 yüksek kararlılığa doğru yolculuklarını hızlandırmalarına ve hizmet sürekliliği deneyimi sağlamalarına yardımcı olur.

5G ve bulut teknolojileri geliştikçe hizmetler daha da çeşitleniyor. Bunların ortaya çıkmasının yanı sıra yazılım-donanım ayrışması, çok nesilli bir arada var olma, nesiller arası karmaşık API'ler, sinyal dalgalanmaları, taşıma ağı arızaları ve veri merkezi arızaları ortaya çıkmakta ve bunların tümü operatörler üzerinde çekirdek ağın taşıyıcı sınıfı güvenilirliğini sürdürme konusunda daha fazla baskı oluşturmaktadır. GlobalData istatistiklerine göre, operatörlerin yüzde 42'si son 3 yıl içinde çekirdek ağ hizmet kesintileri yaşamış olup, bu kesintilerin sıklığı her yıl artmakta ve sektörde yaygın bir endişe yaratmaktadır. TM Forum, küresel operatörlere çekirdek ağ güvenilirliğini aşamalı olarak iyileştirme konusunda rehberlik etmek amacıyla bir çekirdek ağ yüksek kararlılık değerlendirme standardı yayınladı. Düzinelerce operatör şimdiden değerlendirmelere katıldı. Çekirdek ağ güvenilirliğinin artırılması bir endüstri konsensüsü haline gelmiştir.

Huawei, küresel operatörlerin çekirdek ağda yüksek kararlılık taleplerini karşılamak için ICNMaster MDAF akıllı yüksek kararlılık sistemini piyasaya sürdü. 'Hata Yönetimi Ajanı' ve 'Şikayet İşleme Ajanı' gibi daha önceki yeniliklerin üzerine inşa edilen bu ürün, çığır açan teknolojiler sunuyor: MoM mimarisi, çok ajanlı işbirliği ve ajan-ağ dijital ikiz sinerjisi. Bu, otomatik sorun kapatma sağlar, olay olasılığını azaltır, dakikalar içinde hizmet kurtarma sağlar ve çekirdek ağ L4 yüksek kararlılığını güçlendirir.

'TEK MODELLİ MİMARİ'DEN 'ÇOK MODELLİ MİMARİ'YE

Geleneksel tek modelli mimarilerle karşılaştırıldığında, MoM mimarisi senaryo atılımları gerçekleştirir. Hızlı çıkarım modelinin avantajlarını DeepSeek gibi derin muhakeme modeliyle tamamen entegre eder. Akıllı bir model trafik yönlendirme çerçevesi, görevleri dinamik olarak tahsis eder: Rutin, yüksek frekanslı olaylar hızlı, doğru modeller tarafından anında ele alınırken, derin muhakeme gerektiren karmaşık anomaliler muhakeme modellerine atanır. Bu, yaygın sorunlara yıldırım hızında yanıt verilmesini ve karmaşık arızalar için derin muhakeme yapılmasını sağlayarak optimum verimlilik ve hassasiyet elde edilmesini sağlar.

'TEK AJANLI OTOMASYON'DAN 'ÇOK AJANLI İŞBİRLİKÇİ KENDİNİ KAPATMA'YA

Geleneksel tekil ajanlar yalnızca izole edilmiş bireysel senaryoları otomatikleştirir. Çok ajanlı işbirliği teknolojisi, birden fazla ajanı düzenli bir şekilde birleştirebilir, ajan düzenlemesi, çatışma çözümü ve daha fazlasını gerçekleştirebilir. İyileştirme eylemleri ağ dijital ikiz sistemi aracılığıyla doğrulanır, düzeltici önlemlerin canlı ağa uygulanmadan önce doğru ve etkili olması sağlanır ve sonuçta kendi kendini kapatan bir 'algı-analiz-karar-yürütme' döngüsü elde edilir.

Huawei'in ICNMaster MDAF MoM tabanlı çok ajanlı işbirliğine dayalı yüksek kararlılık çözümü, bir geliştirmenin ötesine geçerek tamamen otonom ağlara doğru atılan çok önemli bir adımdır. Operatörlerin yalnızca bağlantı değil, geleceğe yönelik, esnek ve akıllı bir dijital temel sağlamasına olanak tanır. Şebeke istikrarı ve operasyonel verimlilik arasında uzun süredir devam eden çatışmayı başarılı bir şekilde çözüyor ve telekom endüstrisinin operasyonel modelinde şebeke merkezli olmaktan kullanıcı merkezli olmaya doğru temel bir stratejik değişime işaret ediyor. Bu sistem tarafından doğrulanan 'Ajan+ Dijital İkiz' işbirliği paradigması, gelecekte tamamen otonom sürüş ağlarının gerçekleştirilmesi için sağlam bir teknik ve pratik temel oluşturmaktadır.