ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin yolda seyir hâlindeyken yanan bir araca hızlı şekilde müdahale ederek içindeki 5 kişilik aileyi tahliye etmesini övgüyle karşıladı.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, personelin gösterdiği sorumluluk bilinci ve özverili davranışın takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum' diyen Bakan Tunç, aracı hasar gören aileye de 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bakanlık yetkilileri, olayın büyük bir felaket yaşanmadan atlatılmasında personelin hızlı refleksinin etkili olduğunu belirtti.