İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığını, 12 şüphelinin ise arandığını açıkladı. Şirket hakkında daha önce faaliyet durdurma ve kayyım talepleri de bulunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde 'kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş ödemeler tahsil edildiği tespit edildi. Ayrıca, poliçelerde yer alan primler üzerinden usulsüz iade ve itisaklı acenteler aracılığıyla paraların şirket dışına çıkarıldığı yönünde ciddi bulgular elde edildi.

Bu tespitler sonrası haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında şirketin yönetim kurulu başkanı ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi halen aranıyor. Yakalama çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, gelişmeler hakkında kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini duyurdu.

Öte yandan, SEDDK tarafından Arex Sigorta'nın faaliyetleri daha önce durdurulmuş olup, şirket hakkında sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanması talebi de sürüyor.