Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 'Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'ı kabul ederek Resmi Gazete'de yayımladı. 1 Mart 2026'dan itibaren ev ve iş yerlerindeki mevcut sayaçlar, uzaktan okunabilen 'PRO' ve 'EKO' modellerine dönüştürülecek

ANKARA (İGFA) - Türkiye, elektrik dağıtımında dev bir yenilik için düğmeye bastı. EPDK, enerji verimliliğini artırmak ve fatura süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla akıllı sayaç zorunluluğunu getirdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, 1 Mart 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanması hedeflendi.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri, belirlenen kriterlere uyan tüm binalar ve tesislerde eski tip sayaçları kaldıracak ve yerine uzaktan haberleşme özelliği taşıyan Akıllı Sayaç PRO (ileri seviye veri analizi için) ve Akıllı Sayaç EKO (temel uzaktan okuma için) modelleri takacak.

Evler, iş yerleri, sanayi tesisleri ve kamu binalarını kapsayacak zorunlu dönüşümde sayaçlar, gerçek zamanlı tüketim verisi sağlayarak kaçak kullanımını önleyecek ve faturaları otomatikleştirecek.

Bu esnada akıllı sayaçların tesis edilmesi, işletilmesi, verilerin alınması ve kullanıcı erişimi de tamamen düzenlendi.

Dağıtım şirketleri, değişim sürecini 2026-2030 arasında kademeli olarak tamamlayacak.

Bu sayede tüketiciler mobil uygulama üzerinden tüketimlerini anlık takip edebileceği gibi şirketler de bakım maliyetlerini yüzde 30'a varan oranda düşürebilecek.

İşte Resmi Gazete'de yer alan Kurul Kararı'nın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.