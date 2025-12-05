İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde son iki haftada yürütülen eş zamanlı DEAŞ operasyonlarında 233 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; EGM İstihbarat, TEM Daire Başkanlığı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Geçmiş dönemlerde örgüt yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı belirlenen toplam 233 şüpheli yakalanırken, 51'i tutuklandı, 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Adana'dan İstanbul'a, Gaziantep'ten Van'a uzanan operasyonların, terörle mücadelede çok boyutlu devlet refleksinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, güvenlik ve istihbarat birimlerinin yılın 365 günü aralıksız görev başında olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, ülkenin huzur ve güvenliği için mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.