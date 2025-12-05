Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 137 milyon 858 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek yeni destek ödemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, 'Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticimizin yanında duruyor, desteklerle bereketi büyütüyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplam 1 milyar 137 milyon 858 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtilirken, destek ödemelerinin dağılımı şöyle oldu: