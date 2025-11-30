Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 34. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Türkiye, 139 ülkenin desteğiyle yeniden IMO Konsey Üyesi oldu. 1999'dan bu yana kesintisiz sürdürülen üyelik, Türkiye'nin denizcilikteki etkin konumunu pekiştiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye'nin 139 ülkenin oyunu alarak 14. kez IMO Konsey Üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Böylece Türkiye, 1999 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü konsey üyeliğini devam ettirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin denizcilik vizyonu, uluslararası alandaki etkinliği ve güvenilirliğinin her geçen yıl daha da güçlendiği vurgulandı.

Türkiye'nin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle IMO çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceği belirtilerek, küresel denizcilik standartlarının belirlenmesinde etkin rol üstlenmeye devam edeceğinin altı çizildi.

