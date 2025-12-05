Bunlar da ilginizi çekebilir

Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Ekipler, işletmeyi yeniden mühürleyerek gerekli yasal işlemleri başlattı. Halk sağlığını riske atan üretimlerde kullanılan tatlılar ise imha edildi.

Yapılan kontrollerde, hijyen koşullarından uzak, sağlıksız ortamlarda üretim yapan iş yerinin seyyar tatlıcılar aracılığıyla satış yaptığı tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kaçak gıda üretimine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor

İstanbul'da Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde daha önce mühürlenmesine rağmen mühür fekki yaparak yeniden faaliyete geçtiği belirlenen kaçak tatlı imalathanesine operasyon düzenledi.

