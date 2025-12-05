İstanbul'da Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde daha önce mühürlenmesine rağmen mühür fekki yaparak yeniden faaliyete geçtiği belirlenen kaçak tatlı imalathanesine operasyon düzenledi.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kaçak gıda üretimine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Yapılan kontrollerde, hijyen koşullarından uzak, sağlıksız ortamlarda üretim yapan iş yerinin seyyar tatlıcılar aracılığıyla satış yaptığı tespit edildi.
Ekipler, işletmeyi yeniden mühürleyerek gerekli yasal işlemleri başlattı. Halk sağlığını riske atan üretimlerde kullanılan tatlılar ise imha edildi.
Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.