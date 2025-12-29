Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Çatışmada 6 terörist öldürülürken, dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız paylaşımlara karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaptığı açıklamada operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre operasyon, saat 02.00'de Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki bir adrese yönelik olarak başlatıldı ve 09.40'ta tamamlandı. Operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 6 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ salim tahliye edildi. Ölü ele geçirilen teröristlerin tamamının Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş'ın da hazır bulunduğu açıklamada Bakan Yerlikaya, son bir ayda DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını, 97 şüphelinin ise adli kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, bugün 15 ilde 108 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, Yalova'daki operasyonun da bu çalışmaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 'İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' diyerek şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de yazılı bir açıklama yaparak, Yalova'daki operasyonla ilgili sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı ve doğrulanmamış paylaşımlar yapıldığını bildirdi. Açıklamada, vatandaşların resmî makamların açıklamalarını dikkate alması ve kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içeriklerine itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.