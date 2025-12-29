Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışına karşı şehir genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası buzlanma risklerinin en aza indirilmesi amacıyla tüm ekipleriyle sahada görev yapıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kritik güzergahlarda önleyici tuzlama ve yol güvenliği uygulamalarını devreye alarak çalışmalara gece boyunca aralıksız devam etti.

Kışla mücadele kapsamında güçlü araç filosu ve teknik altyapısıyla sahada olan ekipler, özellikle ana arterler ile riskli bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda 45 tuzlama robotu, 17 greyder, 16 loder, 35 beko loder ve 21 kürekli ekip aracıyla kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürütülüyor.

Kent genelindeki yol durumu, Trafik Kontrol Merkezi tarafından anlık olarak takip edilirken olumsuzluk yaşanması muhtemel noktalara ekipler hızlı bir şekilde yönlendiriliyor. Böylece kar birikimi ve buzlanma ihtimaline karşı gerekli müdahaleler zamanında gerçekleştirilerek ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan Büyükşehir ekipleri, sabah saatlerinde vatandaşların istikametlerine güvenle gidebilmesi için başta ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere ulaşım akslarını açık tutacak şekilde yolları hazır hale getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalarıyla sahada olmaya, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı planlı ve hızlı müdahale anlayışıyla görevini sürdürmeye devam edecek.