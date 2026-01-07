Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında yaşanan silahlı saldırıda Kurum Avukatı Zekeriya Polat yaşamını yitirdi. SGK, saldırıyı kınayarak başsağlığı mesajı yayımladı.

YALOVA (İGFA) - Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunu yasa boğdu.

Alınan bilgilere göre, maluliyet talebinin reddedilmesini ve bu sürece ilişkin yargı sürecini gerekçe gösteren bir şahıs, kurum binasına gelerek SGK Kurum Avukatı Zekeriya Polat'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kurum personeline yönelik bu saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, 'Menfur saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Bu arada Avukat Hakları Grubu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayımladığı taziye mesajında, '2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen genç meslektaşımız, hastanede hayatını kaybetti. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Yalova Barosu ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz' dedi.