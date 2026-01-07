İstanbul'da Şile Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısında, belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları gündeme damga vurdu. Muhalefet üyeleri sert eleştiriler yöneltirken, mecliste istifa çağrıları yükseldi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda toplandı.

Toplantıda, belediye hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin tartışmalar öne çıkarken, dilek ve temenniler bölümünde söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, ilçede yaklaşık 6 aydır ciddi bir huzursuzluk yaşandığını belirterek kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Özcan, 'Bu meclisin görevi koltuk korumak değil, Şile'nin geleceğini korumaktır' ifadelerini kullandı.

MHP'li Meclis Üyesi Zeliha Deniz Olcar ise soruşturma dosyasının gizli olduğuna dikkat çekmekle birlikte, basına yansıyan rüşvet iddialarının tüm meclis üyelerini zan altında bıraktığını vurguladı. Olcar, meclis üyelerine 800 bin TL aktarıldığı iddiasının açıklığa kavuşturulmasını isteyerek, 'Bu konuyu bugün netleştireceğiz' dedi. Belediye Başkan Vekili Terzi ise iddiaları kabul etmediklerini söylemekle yetindi.

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü, Şile'nin kötü yönetildiğini savunarak, 'Şile bugün projelerle değil, yolsuzluk iddialarıyla anılıyor' dedi. Kömürcü, CHP'li belediye yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifa çağrısında bulundu.

Bir diğer AK Partili Meclis Üyesi Onur Taylan ise CHP'li belediye yönetiminin son 1,5 yılda yüksek miktarda arsa satışı yaptığını iddia etti. Taylan, yaklaşık 426 milyon TL gelir elde edildiğini, buna rağmen somut hizmet üretilmediğini savundu. Bu paranın nereye harcandığunun açıklanması gerektiğini dile getiren Taylan, belediyenin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ülke gündemine geldiğini söyledi.

Meclisteki tartışmalar, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların siyasi yankılarının artarak süreceğine işaret ederken, toplantı sert açıklamalar ve karşılıklı suçlamalarla sona erdi.