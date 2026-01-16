Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından düzenlenen 'İkiz Dönüşüm Sürecinde Yalın Üretim ve Dijitalleşmenin Önemi' başlıklı panelde, iş dünyası temsilcilerine dijitalleşme sürecinde yalın dönüşümün kritik rolü anlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen programa; TOSYÖV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, ARTKAFKON Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Celal Manasoğlu, Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Erdinç Acar, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'DİJİTALLEŞME, YALIN DÖNÜŞÜMLE ANLAM KAZANIR'

Programın açılışında konuşan TOSYÖV Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil, dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Kazangil, 'Dijitalleşme ve yalın dönüşüm geleceğimiz için iki hayati kavramdır. Dijitalleşme tek başına yeterli değildir. Yalın dönüşümle desteklenmeyen dijitalleşme, verimliliği ölçemez hale gelir. Bu iki kavramı birlikte ele aldığımızda gerçek anlamda değer üretmeye başladığımızı görüyoruz' dedi.

TOSYÖV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu ise konuşmasında değişime uyumun önemine vurgu yaptı. Ufluoğlu, 'Artık dünyada sadece dijitalleşen değil, değişime uyum sağlayabilen işletmeler ayakta kalabiliyor. Dijitalleşme yalnızca makine ya da yazılım yatırımı değildir. Eğer israf devam ediyorsa ve sistem karmaşa üretiyorsa, zihinsel ve sistemsel dönüşüm eksik demektir. KOBİ'ler ülkemizin yüzde 95'ini oluşturuyor. TOSYÖV olarak KOBİ'lerin dönüşüm sürecinde yalnız bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

BTSO'DAN TOSYÖV'E TEŞEKKÜR

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da Bursa'nın üretim gücü ve sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen TOSYÖV yöneticilerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından programda TOSYÖV Akademi Başkanı Cüneyt Örkmez ve ICT Certify İş Geliştirme Direktörü Didem Erdoğdu, katılımcılara yönelik sunumlar gerçekleştirerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programın son bölümünde Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İkon Kurucusu Prof. Dr. Pelin Vardarlıer, 'Dijitalleşme Yolculuğu: Nereden Başlamalı, Nasıl İlerlemeli?' başlıklı sunumuyla katılımcılara seslendi. Prof. Dr. Vardarlıer, yalın dönüşümle desteklenmeyen dijitalleşmenin firmalarda zaman ve maliyet kaybına neden olduğuna dikkat çekerek, 'Sadece sistem yatırımı yeterli değil. Çalışanların da bu dönüşüme hazır olması gerekiyor. Aksi halde yapılan yatırımlar atıl kalıyor ve israfa dönüşüyor' dedi.