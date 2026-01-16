İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerinin daha çevreci, etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla temizlik filosunu baştan sona yeniledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de yapılan yatırımla yol yıkama araçlarından vakumlu süpürgelere, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarından konteyner yıkama ve kentsel atık transfer araçlarına kadar temizlikte kullanılan tüm araçlar yenilendi.

Toplam 40 yeni aracın filoya kazandırılmasıyla Maltepe Belediyesi, temizlik kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Yeni araçlar; çevreye duyarlı teknolojileri, düşük emisyon özellikleri ve yüksek performanslarıyla hem doğayı koruyacak hem de temizlik çalışmalarının daha kısa sürede ve daha etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. İlçenin cadde ve sokaklarından meydanlarına, parklarından ortak kullanım alanlarına kadar Maltepe'nin dört bir yanında kesintisiz temizlik hizmeti sunulacak.

Maltepe Belediyesi, yenilenen güçlü temizlik filosu ve saha ekipleriyle, ilçe sakinlerine daha verimli, daha düzenli ve daha temiz bir Maltepe için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.