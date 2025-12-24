İzmit Belediyesi Yaşam Destek Evi öğrencileri buz pateni sporunu uzman antrenörler eşliğinde öğrenme fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 2021 yılında hayata geçirdiği Yaşama Destek Evi, sosyal ve spor alanında faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yaşama Destek Evi tarafından Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar buz pateni sporunu deneyimledi.

Özel gereksinimli çocuklar pistte bulunan iki uzman antrenör eşliğinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak buz pateni pistinde keyifli vakit geçirdiler. Ailelerde çocuklarıyla beraber bu keyifli ortamın tadını çıkardı. YADEV'in öğrenciler için etkinlikleri kent genelinde devam edecek.