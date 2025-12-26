İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet (futbol ve spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi) ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri incelendi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edip gizledikleri belirlendi. Bu şekilde 'para nakline aracılık etme' suçunun işlendiği değerlendirildi.

Bu tespitler doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmayı mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.