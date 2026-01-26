Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde izinsiz düzenlenen bir gösterinin ardından yaşanan silahlı olayda, bir Suriye uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak 2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi.

Güvenlik güçleriyle yapılan görüşmelerin ardından kalabalık, saat 20.20 sıralarında sorunsuz şekilde dağıldı.

Gösterinin sona ermesinin ardından, bir grup kişinin bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibi ile grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ev sahibi tarafından havaya ateş açıldığı, bu sırada karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu Baran Abdi'ye (2002 Halep doğumlu) mermi isabet ettiği belirtildi.

Ağır yaralanan B.A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından havaya ateş açtığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken Valilik, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Düşmanlığınız batsın!' diyerek olaya tepki gösterdi. 'Söyleyecek söz bulamıyorum' diyen Milletvekili Bozan, paylaşımında, 'Tarsus Gazipaşa Mahallesindeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobanê'li Baran Abdi'yi başından vurarak katletti' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/avalibozan/status/2015499463981146351