Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas'ta yapımı tamamlanan Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu. 160 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen baraj, bölge tarımına önemli katkı sağlayacak.

SİVAS (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nın 944 bin metreküp depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Baraj sayesinde 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, modern sulama altyapısıyla bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, yatırımın Sivas ve çevresi için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Paylaşımda, barajın hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağı, su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına imkân tanıyacağı belirtilerek, 'Sivas'ımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun' ifadelerine yer verildi.