İŞKUR'un yayımladığı resmi ilana göre, personel alımları İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde kadın ve erkek adaylar arasından temizlik görevlisi başta olmak üzere yardımcı hizmetlerde istihdam sağlanacak.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), aralarında Düzce'nin de olduğu 21 ilde Kur'an kursları, camiler ve müftülüklerde görevlendirilmek üzere işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, programa katılanlara katılım sağladıkları günler için günlük 1.375 lira cep harçlığı ödeneceği belirtildi. Ödemelerin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Katılımcıların sosyal güvenlik primlerinin ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5'inci maddesinin (e) bendi kapsamında İŞKUR tarafından karşılanacağı, bu kapsamda yüzde 5,5 oranında prim yatırılacağı ifade edildi.

İlana başvuracak adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İŞKUR'a kayıtlı bulunma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranıyor. Adayların yaşlılık veya malullük aylığı almamaları, son bir yıl içinde yüklenici kurumda çalışmamış olmaları ve son bir ayda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuracak kişilerin 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmamaları, hane gelir şartını sağlamaları ve aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmaları şart koşuluyor.

ALIM YAPILACAK İLLER

İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilana göre personel alımı yapılacak iller şöyle: Samsun, Afyonkarahisar, Kırşehir, İstanbul, Muğla, Mardin, Elazığ, Giresun, Sivas, Eskişehir, Isparta, Erzurum, Nevşehir, Sinop, Gümüşhane, Kocaeli, Çankırı, Düzce, Ağrı, Osmaniye ve Erzincan.

Başvuruların internet üzerinden alınmaya başlandığı belirtilirken, adayların esube.iskur.gov.tr adresine girerek 'İş Arayan' paneli üzerinden İUP (İşgücü Uyum Programı) başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.