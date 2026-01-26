Meteoroloji, Marmara'dan Ege'ye, Akdeniz'den İç Anadolu'ya kadar geniş bir kesim için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağış ve rüzgâra karşı dikkat çağrısı geldi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, güneydoğuda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.