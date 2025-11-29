Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına 'Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi' kapsamında Çiftlik(İstiklal) Caddesi'nde bulunan 436 işletmeye Sıfır Atık Kiti dağıtıldı.

SAMSUN (İGFA) - 'Temiz Çevre, Temiz Samsun' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve çevre bilinci alanındaki projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu doğrultuda kent genelinde sürdürülebilir bir atık yönetimi oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar, İlkadım ilçesinin en yoğun noktalarından biri olan İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde önemli bir dönüşüm hamlesiyle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi' kapsamında daha önce cadde genelinde düzenlediği Çevre Anneleri etkinlikleri ile vatandaşlarda sıfır atık farkındalığını artırmış, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmişti. Bu bilinçlendirme adımlarının ardından yine 'Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi Farkındalık Pazarı' kurularak sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılmasını hedeflemişti.

Çevre dostu kitler işletmelere dağıtıldı

Proje kapsamında yine Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığını güçlendirmek ve cadde esnafının sürdürülebilir uygulamalara katılımını artırmak amacıyla bölgedeki işletmelere 'çevre kitleri' dağıttı. İçerisinde termos, tasarruf ampulü, perlatör, bez çanta ve file bulunan çevre dostu bu kitler, toplam 436 işletmeye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü bu örnek uygulamalar sayesinde Samsun'un sürdürülebilir şehircilik alanında bölgeye öncülük etmeyi sürdürmesi hedefleniyor.