Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'un bozuk yollarını modern bir ulaşım ağına dönüştürüyor. Çalışmalar, vatandaşların yıllardır süren yol çilesine çözüm getiriyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol standardını yükseltmek amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Suruç ilçesi Dolaş ve Aşağı Oylum mahalleleri güzergâhındaki toplam 2 kilometrelik yolda mekanik serim çalışmasını tamamladı. Çalışmaların devam ettiği bölgede ekiplerin sonraki durağı ise Yukarı Oylum ve Külünçe güzergâhı oldu. Bu hatta da 5 kilometrelik yolun mekanik çalışmalarına başlandı.

Mekanik çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun önümüzdeki yıl asfaltlanarak daha konforlu ve güvenli bir hale getirilmesi planlanıyor.

'BU YOLU 14 MAHALLE KULLANIYOR'

Uluduz Mahalle Muhtarı Servet Gören, yapılan yol çalışmalarının bölge halkı için büyük bir rahatlama sağladığını ifade etti. Gören, 'Bu yolu 14 mahalle kullanıyor. Daha önce bu güzergahta araçlarımızın ön düzeni bozuluyor, sürekli sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi yolumuz yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ediyoruz.' dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLPINAR'A TEŞEKKÜR

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yıllardır bozulan yolların nihayet yenilenmeye başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplere teşekkür etti.