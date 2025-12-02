Balıkesir Edremit'te Şahin Deresinde beklenmeyen bir olay yaşandı. Aşırı sağanak yağmur ile taşan dereye düşen köpek görenleri endişelendirdi.

Saat 16.00 sıralarında Şahin Deresine dereye düşen canı kurtarmak için görenler seferber oldu.

Hayvanın sele kapılmasıyla üzüntülü anlar yaşayan Bülent Parlakkılıç, Aydın Coşkun'un kurtarma çalışmalarını gören Küçükkuyu Jandarma Komutanlığı'nda görevli Fatih Ersoy, dereden çıkmak için çabalayan köpeği kurtarmak için harekete geçti.



Fatih Ersoy'un çabasıyla kısa sürede kurtarılan köpek için çevredekiler sevinç yaşarken, Fatih Ersoy'uda kutladılar. Olayın canlı tanığı Bülent Parlakkılıç, "Fatih Ersoy'dan Allah razı olsun. Nöbetten çıkar çıkmaz yardıma koştu.Fatih'in sayesinde can dostumuz kurtuldu. Arkadaşlarının yanına koşarak gitti. Ayrıca can dostumuzun düştüğünü haber veren Aydın Coşkun kardeşimiz iyiki varsın." diye yaşadıklarını ifade etti.