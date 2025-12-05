Mardin'in Yeşilli ilçesinde sonbahar, Yeşil Vadi'yi sarı, kızıl ve turuncunun en parlak tonlarına bürüyerek doğaseverlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'in en yeşil ilçesi olarak bilinen Yeşilli, sonbaharın gelişiyle birlikte renklerin ahenkle dans ettiği masalsı bir görünüme kavuştu. Özellikle ilçenin gözde noktası Yeşil Vadi, sarıdan kızıla, turuncudan yeşile uzanan geniş renk skalasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Dünyaca ünlü festivallik kirazlarıyla tanınan vadide, yaklaşık 8 kilometre boyunca uzanan yürüyüş yolları, sararmış yapraklarla kaplı patikalar ve rengârenk ağaçlar sonbaharın en canlı hâlini gözler önüne seriyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için ideal bir rota olan Yeşil Vadi, İGF Haber Foto Muhabiri ve Fotoğraf Sanatçısı Şehmus Edis'in objektifinde kartpostallık karelere dönüşerek bölgenin büyüleyici atmosferini çarpıcı biçimde yansıtıyor.

Mardin merkeze yalnızca 10 kilometre mesafede bulunan vadi, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlere temiz hava ve huzur dolu anlar sunuyor.

BAŞKAN DEMİR: 'YEŞİL VADİ'Yİ GERÇEK BİR CENNETE ÇEVİRECEĞİZ'

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek doğa ve fotoğraf severlere çağrıda bulunarak, 'Yeşil Vadi, sonbaharda renklerin dans ettiği bir cennete dönüşüyor. Yakında tamamlanacak kentsel dönüşüm projemiz ve açılacak otelimizle yerli-yabancı misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız. Hazırladığımız projelerle Yeşil Vadi'yi gerçek bir cennet bahçesine çevireceğiz.' dedi.

Vadide yürüyüş yapan vatandaşlardan Ezgi Kaya, bölgenin doğal güzelliğini 'Burada muhteşem bir doğa var. Ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüştü. Oksijen deposu gibi bir yer. Sonbaharda Yeşilli'de olmak ayrı bir güzel.' sözleriyle anlattı.

Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri hâline gelen Yeşil Vadi, hem huzur arayanlara hem de fotoğrafçılara unutulmaz anlar vadediyor.

Renklerin büyüleyici uyumu, Mardin Yeşilli'yi bu mevsimde adeta bir açık hava tablosuna dönüştürüyor.