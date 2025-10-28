İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşları duygu ve düşüncelerini CİMER üzerinden paylaşmaya davet etti. '29 Ekim 2025 - Türkiye Cumhuriyeti 102 Yaşında' başlığıyla açılan özel bölümde herkes Cumhuriyet coşkusuna ortak olabilecek.

ANKARA (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı aktif biçimde kutlamasına olanak sağlayan etkileşimli platformlar ve dijital etkinliklerle kamuoyuna açık çağrısını yineleyen İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden paylaşabileceklerini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan azim, kararlılık ve vatan sevgisinin eşsiz yansıması olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerinizi, CİMER'e, Yönetime Katıl bölümü altındaki '29 Ekim 2025 Türkiye Cumhuriyeti 102 Yaşında' başlığından yazabilirsiniz.' ifadeleri yer aldı.

Bu uygulama ile vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna dijital ortamda katılım sağlaması, milli birlik ve beraberlik duygusunun paylaşılması hedefleniyor.

https://twitter.com/iletisim/status/1983106838200541310