İzmit Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Pat Pat Festivali, köy kültürünü yaşatırken renkli görüntüler ve dayanışma dolu anlara sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin destekleriyle İzmit Çevre Köyler Platformu, Çakırlar Köyü Derneği ve Genç Kandıralılar Derneği iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Pat Pat Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Birlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu festivalde, köy sakinleri ve kentliler gün boyu eğlenceli anlar yaşadı.

Çakırlar Köyü'nde gerçekleştirilen festival, sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımla başladı. Gün boyunca yetişkinler ve çocuklar için çeşitli yarışmalar, pat pat süsleme etkinlikleri, yerel ürün stantları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köylüler tarafından rengârenk süslenen pat patlar, festival alanında adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Festivale; İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ, Köy Hizmet Masası Sorumlusu ve İZ-ÇEV Derneği Başkanı İsmail Akdeniz, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Ali Filiz, Manav Dernekleri Masası Başkanı ve Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, Çakırlar Köyü Dernek Başkanı Sedat Karagöz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, festivalin köy kültürünü yaşatma açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Pat Pat Festivali, sadece bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda köylerimizin üretim kültürünü, paylaşma geleneğini ve dayanışma ruhunu yaşatan bir buluşmadır. İzmit Belediyesi olarak kırsal bölgelerimizdeki bu birlik ortamını desteklemekten mutluluk duyuyoruz'

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan ise, köy yaşamının kentle birleştiği bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı: 'Bugün burada, hem üretimin hem de dostluğun kutlandığı çok anlamlı bir günde bir aradayız. Pat patlar bizim için sadece bir araç değil; köy halkının alın terini, emeğini, üretim gücünü simgeliyor. Bu festivali gelenek haline getiren herkese teşekkür ediyorum. Kırsal kalkınmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini İzmit'te görmek bizleri gururlandırıyor.'

Festivalde, çocuklar için düzenlenen oyunlar ve yarışmalar büyük ilgi görürken, köy kadınlarının hazırladığı yöresel lezzetler de misafirlerden tam not aldı