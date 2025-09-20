İnegöl Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Gününde topyekûn bir temizlik etkinliği düzenledi. Kemalpaşa Mahallesinde muhtarlık arkasındaki park ve civar sokaklarda el birliğiyle temizlik yapılarak “Sana yakışanı yap, temiz tut” pankartıyla da mesaj verildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik gününü özel bir etkinlikle kutladı. Let’s Do It (Haydi Yapalım Derneği) iş birliğinde Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Kemalpaşa Mahallesinde kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, meclis üyeleri, AK Partili yöneticiler, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ve Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya ile beraber vatandaşlar, çocuklar ve esnaflar da temizlik hareketine dahil oldu.

ESNAFLAR VE VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Bu sabah 10.00’da Kemalpaşa Mahalle Muhtarlığı arkasındaki park ile civar cadde ve sokaklarda yapılan temizlik etkinliğinde çöpler toplanıp park süpürüldü.

Caddeler ve otobüs durakları ile bölgedeki konteynerlerin yıkanıp temizlendiği etkinliğe civardaki esnaflar da kayıtsız kalmadı. Temizlik hareketine destek olmak için herkes kapısının önünü süpürerek 20 Eylül Dünya Temizlik Günü farkındalık etkinliğine dahil oldu.

BİR TEMİZLİK HAREKETİ BAŞLATIYORUZ

Temizlik etkinliği sonunda “Yakışanı Yap, Şehrini Temiz Tut” pankartı açılarak vatandaşlara mesaj verildi. Burada temizlik etkinliğine ilişkin bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, “20 Eylül, tüm dünyada Dünya Temizlik Günü olarak kutlanmaktadır. İnegöl Belediyesi olarak bizler de bu özel günde bir temizlik hareketi başlatıyoruz. İlk adımı Kemalpaşa Mahallesinde muhtarımız ve vatandaşlarımızın iş birliğiyle atıyoruz. Amacımız temizlik hususunda bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek. Bu düşünceyle belediyemizin temizlik personelleriyle, vatandaşlarımızla el ele vererek mahallelerimizde çevre temizliği yapıyoruz. Aramızda Let’s Do It Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) temsilcileri de var. Let’s Do It çevresel sorunlara karşı farkındalık yaratmayı ve çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. Küresel çevre hareketi Let’s Do It World’ün bir parçası olarak Dünya Temizlik Gününün de Ulusal Koordinatörü. Dünya üzerinde pek çok ülkede faaliyetleri bulunan Let’s Do It gönüllülerine İnegöl’ümüzdeki etkinlikte bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” dedi.

HER HAFTA FARKLI MAHALLEDE DEVAM EDECEK

“Daha yaşanabilir ve örnek bir çevre için temizlik alışkanlıklarımızı sürekli hale getireceğiz ve belediye-vatandaş hep birlikte çalışacağız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Ateş, şöyle devam etti: “Bugün başlattığımız bu hareket, sadece 20 Eylül ile sınırlı kalmayacak. Bundan böyle her hafta farklı mahallerimizde temizlik programımızı sürdüreceğiz. Böylelikle temizlik çalışmalarını bir kampanyadan öteye taşıyarak, kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada amacımız yalnızca sokakları temizlemek değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza örnek olmak ve hep birlikte temiz bir şehri inşa etmek. Bu yolda mottomuz şu; ‘Biz temizledik, temiz bıraktık. Sen de sana yakışanı yap, şehrini temiz tut, lütfen kirletme.’ Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi bize destek olmaya, mahallelerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

ESAS OLAN KİRLETMEMEK

“Temizlik bir tercih değil, zaruriyettir. Esas olan ise, kirletmemektir. Temiz bir İnegöl’e sahip olmamızın yolu topyekûn mücadeleden geçiyor. Bir gerçek var ki, ne yazık ki belediye olarak her gün temizlik yaparak İnegöl’ü temiz tutamayız! Vatandaşlarımız da kirletmeyerek bize destek vermeli. Kirletmeme bilincini tüm şehrimizde, her bir vatandaşımızda oluşturmalıyız. Yetişkinler kirletmeyerek örnek olmalı, çocuklar bu eğitimle, bilinçle yetişmeli, herkes kendi kapısının önünü sahiplenmeli. Bizler tabi ki belli başlı alanlarda temizliğimizi yapalım, şehrimizi temizleyelim. Ancak sizler de kirletmeyin. Bakın bu şehrin 4.550 cadde ve sokağı var. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde ise 245 personelimiz var. Bunların içerisinde; çöp kamyonları, moloz ve çeşitli atık alan ekipler, geri dönüşüm toplayan ekipler, süpürgeciler var. Dolayısıyla bu 4.550 cadde ve sokağı bizim her gün süpürmemiz teknik olarak zaten mümkün değil. Temiz bir İnegöl istiyorsak, iş birliği yapmalı ve vatandaş belediye senkronize şekilde hareket etmeliyiz. İşte kirletmemek, burada en kritik hamle. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceği konusunda şüphemiz yok. Çünkü temizlik imanın yarısı diyoruz ve bizler Müslüman bir toplumuz. Şimdi bugünü milat yapalım ve artık daha temiz bir İnegöl için birlikte mücadele edelim. Mottomuzu da bir kez daha hatırlatarak vatandaşlarımıza çağrımızı yinelemek istiyorum; sen de sana yakışanı yap, şehrini temiz tut!”