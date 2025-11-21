Corendon Airlines Varşova'dan Girit'in en popüler bölgelerinden Heraklion'a direkt uçuşlarını başlattığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Varşova Kültür ve Bilim Sarayı'nda düzenlenen ITTF Warsaw Turizm Fuarı kapsamında Corendon Airlines, 2026 yaz sezonu için uçuş ağındaki önemli bir genişlemeyi paylaştı.

Corendon Airlines yöneticileri, Varşova'nın şirket için stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vurgulayarak, yeni hattın Polonya'daki istikrarlı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Havayolu, mevcut popüler tatil rotalarını koruyarak geliştirmeye devam edeceğini ve talebin her geçen yıl arttığını belirtti.

Corendon Airlines Polonya Satış Müdürü Halina Strzyżewska, Heraklion'a direkt uçuşlardan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. 'Bu hat, Yunanistan'a yönelik uçuş ağımızı güçlü bir şekilde tamamlıyor' diyen Halina Strzyżewska, 'Aynı zamanda Mayıs tatilini değerlendirmek isteyen yolcular için de mükemmel bir seçenek sunuyor. Polonya, bizim için stratejik bir pazar olmayı sürdürüyor. 2027 itibarıyla ülkede bir operasyon üssü kurmayı planlıyoruz; bu da Corendon Airlines'ın Polonya'daki varlığını daha da güçlendirecek' dedi.

Yeni uçuşların hayata geçmesiyle birlikte Polonya-Yunanistan arasındaki turistik hatlarda rekabetin artması bekleniyor.

Uçuşlar hem tur operatörlerinin organize ettiği paket turlar hem de bireysel tatil planlayan yolcular için uygun olacak.

Varşova - Heraklion - Varşova hattı 25 Nisan - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.