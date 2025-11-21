Nihai ÇED raporunun yayımlanmasının ardından konuşan Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Meriç Nehri'nden çekilecek suyun tarım yerine sanayiye aktarılmasını 'Trakya'nın geleceğine vurulmuş darbe' sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Meriç Nehri'nden çekilecek suyun Çorlu-Çerkezköy bölgesindeki organize sanayi bölgelerine taşınmasını öngören proje için Nihai ÇED raporunun yayımlanması, Trakya'da büyük tartışma yarattı.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, projeye sert tepki göstererek bunun bölgenin tarım ve hayvancılığı için 'büyük bir tehdit' olduğunu söyledi.

'TRAKYA'NIN TARIM SUYU SANAYİYE AKTARILIYOR'

Özdağlı, Uzunköprü-Çakmakköy yakınlarından alınacak suyun yüzlerce kilometrelik hatta taşınarak dev bir arıtma tesisinde sanayi kullanımına ayrılacağını belirterek, 'Bu, Trakya'nın tarım geleceği için ciddi bir risk' dedi. ÇED raporunda öne çıkan teknik ayrıntıları da paylaşan Özdağlı, 'Meriç'ten saniyede 7,2 m³'ten fazla su çekilecek. Yeniköy, Kadriye ve Nadırlı On Dönüm bölgelerinde 3 yeni depolama göleti yapılacak. Proje kapsamında kil, kum ve kaya ocakları, kırma-eleme tesisleri ve beton santralleri kurulacak. Tüm süreç 2 yıl içinde tamamlanacak' dedi.

Trakya'nın birçok bölgesinde sulama altyapısının hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çeken Özdağlı, 'Biz üreticimize su ulaşsın diye yıllardır beklerken, aynı suyun sanayiye taşınması kabul edilemez' dedi. Tarımsal üretimin bu durumdan ağır darbe alacağını ifade eden Özdağlı, 'Bu kalkınma değil; Trakya'nın geleceğine vurulan darbedir' diye konuştu.

'MERİÇ'İN SUYUNU ALACAKLAR, UZUN VADEDE ERGENE'NİN YÜKÜNÜ BIRAKACAKLAR'

Özdağlı, projenin yalnızca suyun çekilmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, 'Meriç'in suyunu bizden alacaklar; karşılığında uzun vadede sanayi atıklarının oluşturduğu ekolojik baskıyı geri bırakacaklar. Bu, Trakya için onarılamaz sonuçlar doğurur.' dedi. Bölge üreticilerine ve tüm Trakya'ya seslenen Özdağlı, projenin sonuçlarının çok ağır olacağını ifade etti.

Tüm kurumları ortak mücadeleye davet eden Özdağlı, köylerin, kooperatiflerin, sulama birliklerinin, oda ve borsaların hızla bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, 'Bu konu siyaset üstüdür; su, ekmek, yaşam ve gelecek meselesidir' dedi. Özdağlı, ÇED raporuna karşı toplu görüş ve itirazların sunulması gerektiğini de vurguladı.