Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaptıkları ortak denetimlerde cadde üzerlerinde yaya geçitlerine, otobüs duraklarına ve engelli rampalarına park eden araçlar tespit edilerek çekici yardımıyla kaldırıldı. Araç sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.VAN (İGFA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Trafik birimi ekipleri toplumsal duyarlılığın artması, şehir yaşamının herkes için erişilebilir olması için kentteki işlek caddelerde düzeni sağlamak ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini arttırdı. Yapılan ortak denetimlerde yaya geçitlerine, otobüs duraklarına ve engelli rampalarına park eden araçlar tespit edilerek mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetleri de dikkate alan ekipler, engelli vatandaşların ve yayaların günlük yaşamlarını zorlaştıran bu tür ihlallere karşı sıfır tolerans politikası uyguladı.

Araçların kaldırılmasının yanı sıra ilgili sürücülere de idari para cezası kesildi.

Bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini belirten ekipler, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve toplumsal duyarlılığa davet etti.