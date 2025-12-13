BTÜ'de 'TEKNOFEST Yarışma Sürecini 5 Dakikada Anlat' etkinliği düzenledi. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda finale kalan takımların deneyimlerini paylaştığı etkinlikte en iyi sunumu yapan 5 ekip seçilerek, ödüllendirildi.

BURSA (İGFA) - Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda da her yıl önemli dereceler kazanmayı sürdürüyor. 2025 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda da pek çok kategoride finale kalma başarısı gösteren ve dereceler elde eden BTÜ öğrenci takımları, bu yıl Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından ilk kez düzenlenen 'TEKNOFEST Yarışma Sürecini 5 Dakikada Anlat' etkinliğinde deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen etkinliğe; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Çağlar: Bu etkinlik üretken ruhu nesillere aktaracak

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, 'TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na katılan öğrencilerimizin süreç boyunca yaşadıkları heyecan ve motivasyon bizim için çok kıymetli. Bu enerji, yeni öğrencilerimiz için güçlü bir ilham kaynağı olacaktır. Bu etkinliğin, bu ruhun nesilden nesle aktarılmasına büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum' dedi. Rektör Çağlar ayrıca, milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde büyük bir dönüşüm başlatan ve genç yeteneklerin önünü açan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederek, 'Sayın Bayraktar'ın gençlerimize duyduğu güven ve onlara sunduğu imkânlar, bugün üniversitelerimizde gördüğümüz üretim heyecanının en önemli motivasyon kaynaklarından biridir' ifadelerini kullandı. BTÜ'de 2023 yılında Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nü kurduklarını da hatırlatan Rektör Çağlar, 'Akademik birikim ile öğrenci enerjisini aynı çatı altında buluşturan bu yapı sayesinde BTÜ'nün teknoloji üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

Dr. Elvan Kuzucu Hıdır: Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde tam bağımsız Türkiye

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, derece alan ve finale kalan tüm takımları tebrik ederek, etkinliğin özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için önemli bir ilham kaynağı olacağını vurguladı. Günümüzde bir paradigma dönüşümünün yaşandığına değinen Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, 'Vakfımızın kuruluş felsefesi, gençlere yalnızca çalışma alanı sunmak değil, zamanında kaybedilmiş özgüveni yeniden inşa edebilmektir. Bu topraklar geçmişte bilimin öncü isimlerini yetiştirdi; şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı. Bunu da 'biz geçmişte başardık' diyebilme özgüveniyle, tam bağımsız ve daha güçlü Türkiye için millî teknoloji hamlesiyle yapıyoruz' dedi.

Yarışmalar gençliğin inşasında önemli bir rol:

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları sürecinde öğrencilerin edindiği bilgilerin sahaya büyük etkisi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bu yarışmalar için emek veren gençlerimizin iyi firmalar tarafından istihdam edildiğine şahit oluyoruz. Bu noktada böyle yarışmalar gençlerimizin geleceğinin inşası için önemli rol üstlendi. Bu vesileyle yaptığınız her çalışma, yeryüzünün iyilikle bulaşmasını sağlayacak' dedi. İş dünyası olarak gençlerin millî teknoloji hamlesine katkı vermesini önemsediklerini dile getiren ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, bu üretim enerjisinin büyüyerek devam etmesi temennisinde bulundu.

En iyi sunumu yapan 5 finalist takım seçildi

Açılış konuşmalarının ardından, finale kalan 11 takım, TEKNOFEST süreçlerini 5 dakikalık sunumlarla katılımcılara aktardı. En iyi sunumu yapan 5 takımı seçmek üzere T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız jüri olarak yer aldı. Poyraz, Matrover, Lodos, Lagari, Sancar, Luna, Hacıwatt, Alfa, Pusula, Luna İka ve Quadruplet takım kaptanları yarışma öncesinde yaşadıkları tempoyu, bu süreçten çıkardıkları dersleri ve yarışma atmosferi tecrübelerini, tüm öğrencilerle paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

Takımların anlatımlarının ardından en iyi sunum yapan 5 takım jüri oylarıyla seçildi. Buna göre; birinciliği Lagari üstlenirken onu Alfa, Luna-İka, Luna, ve Lodos takımları takip etti. Derece alan takımlara toplam 45 bin lira değerindeki hediye çeki takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından TEKNOFEST takımları için özel olarak tasarlanan 'Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi'nin gezilmesi ile son buldu.