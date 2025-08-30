Nilüfer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla “Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e: Büyük Zafer’in Tarihsel Sorumluluğu” başlıklı söyleşi düzenledi. Söyleşide, Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan tarihi yolculukta, Büyük Zafer’in kazanımları anlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında “Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e: Büyük Zafer’in Tarihsel Sorumluluğu” başlıklı söyleşi düzenledi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilen söyleşide tarihçi yazar Sinan Meydan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, gazeteci yazar Ersin Eroğlu ve moderatör Elif Doğan Şentürk konuşmacılar arasında yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Nilüferliler de söyleşiyi izledi.

Sinan Meydan konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihsel önemini anlattı. Büyük Taaruz’un 26 Ağustos 1922’de başladığını hatırlatan Meydan, “Bir varlık, yokluk savaşıydı. Eğer kaybetseydik her şeyimizi kaybedecektik. Özgürlüğümüze sahipsek, bağımsızlığımıza sahipsek bunu Büyük Zafer’e borçluyuz. Bu zaferin de baş komutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’süz o zafer kutlanamaz” dedi.



Bu mücadelenin aynı zamanda tüm mazlum milletler için örnek olduğuna vurgu yapan Meydan “Eğer zafer kazanılmasaydı, Türk milleti Sevr Antlaşması’na mahkum edilerek bu coğrafyada yok edilmek istenecekti” diye konuştu. Sinan Meydan, Büyük Zafer’in tarihsel sorumluluğunun hem meclisin hem milletin üzerine olduğunu belirterek, “Ona göre hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise milli savunma sanayisinin önemine dikkat çekti. Bağcıoğlu, “Kimse Atatürk’ü, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türk askerini ruhundan beyninden silemez, bu bir gerçek” diye konuştu.



Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da, 30 Ağustos’un kadınıyla erkeğiyle bir toplumun zaferi olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün de kadın hakları konusunda yol açan önemli bir lider olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, “Kadın gazeteci olarak varız, var olmaya devam edeceğiz. Tarihimizi de hatırlatmaya devam ettikçe, kazanımlarımız var olmaya devam edecek” dedi.



Gazeteci yazar Ersin Eroğlu, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmediğini dile getirerek, “Bunu bize öğreten de 103 yıl önce bu zaferle gösteren Mustafa Kemal Atatürk. Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sahneye çıkarak katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etti.