Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il genelinde etkili olan kar yağışına rağmen ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, kapalı köy yolunun bulunmadığını açıkladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te etkisini sürdüren kar yağışına rağmen ulaşımın kesintisiz devam ettiği bildirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının başladığı andan itibaren sahada aralıksız görev yaptığını belirtti.

Vali Sözer, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarının tüm sorumluluk alanlarında yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarını 24 saat esasına göre yürüttüğünü vurgulayan Sözer, tüm imkân ve kabiliyetlerin seferber edildiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar sayesinde yerleşim yerlerine ulaşımda herhangi bir kesinti yaşanmadığını belirten Vali Sözer, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğini hatırlatarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi.