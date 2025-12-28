Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Hatay'daki tarihî Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı.

HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve aslına uygun şekilde restore edilen tarihi eserlerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan tarihî Meclis binasının ardından Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret ederek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Bakanlarımızın teşrifiyle asrın inşa ve ihya seferberliğinde 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar: pic.twitter.com/qVvrwMqCs1 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 27, 2025

Daha sonra Habib-i Neccar Camii'nin bulunduğu ve dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olma özelliği taşıyan Kurtuluş Caddesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basmadan önce, 'Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabb'im bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından Kurtuluş Caddesi yeniden aydınlatıldı.

Tören, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından edilen dua ile sona erdi.