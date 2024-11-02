Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Hak-İş Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde grev başlattı. Grevin başlamasıyla Bayrampaşa Belediyesi’nde, yapılan son müzakerede işçilerin taleplerinin karşılanması üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi; Hak İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul 13 No’lu Şube Başkanımız Kenan Erüklü ve Sodemsen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz’n katılımıyla imzalandı.

Belediye önünde greve devam eden Hak-İş üyesi belediye çalışanları bir araya gelerek anlaşma sağlandığı haberini veren Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Ersoy'a teşekkür etti.

Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi veren Ersoy, “Bugün burada üyelerimizin onurlu duruşu kazanmıştır. Üyelerimizin kararlı duruşu ve sendikamızın hızlı müzakere kabiliyeti sonucunda, belediye yetkilileriyle masaya oturuldu ve toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hayırlı olsun. Üyelerimize ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.