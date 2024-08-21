İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ‘Damlaya Damlaya Gelecek Olur’, ‘Damlaya Damlaya Yaşam Olur’ ve ‘Damlaya Damlaya Umut Olur’ sloganlarıyla başlattığı Su Protokolü Kampanyası ile su tasarrufunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen su aparatı (perlatör) dağıtımına başlandı.

ADRESLERE TESLİM EDİLİYOR

Abonelerin su tasarruf aparatlarını almaları için Su Protokolü Kampanyasına katılmaları gerekiyor. Su protokolüne iski.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor. Aboneler, “Su Protokolüne Katıl” ya da “Su Ayak İzini Hesapla” sekmelerinden herhangi birine tıklayarak kampanyaya kolayca katılabilir ve teşekkür sertifikalarını alabilirler.

Su Protokolü Kampanyası'na katılan aboneler isim ve soy isimlerinin yer aldığı teşekkür sertifikalarını ve sayaç numaralarını [email protected] adresine gönderdikten sonra, tasarruf aparatları İSKİ personeli tarafından belirtilen adreslere teslim ediliyor.

YÜZDE 40 ORANINDA TASARRUF

Musluk başlıklarına takılan perlatörler, suyun akışını düzenleyerek su tüketimini azaltmada büyük katkı sağlıyor. Aparat, suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken, su basıncını da koruyor. Böylece aboneler, musluk başlıklarına takılan perlatörler sayesinde yüzde 40 oranında tasarruf sağlayabiliyor.