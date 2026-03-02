İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 öğretmen ile 1 öğrencinin yaralandığını, saldırgan öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, F.S.B. isimli öğrenci yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci F.S.B. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.