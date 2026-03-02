Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte su basıncı sorununun yaşandığı Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde inşa ettiği depoyla su problemini çözüme kavuşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir ihtiyacı daha gideriyor.

Özellikle yüksek katlarda yaşanan su basıncı sorununun çözümü için proje geliştiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, mevcut 100 metreküplük eski ve yetersiz deponun yerine 1.000 metreküplük yeni bir depo inşa ediyor. Betonarme perde imalatları devam ederken, mekanik imalat çalışmaları da sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de inşaat alanını gezerek BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden bilgi aldı.

'AKÇALAR'IN SU SORUNUNU BİTİRİYORUZ'

Akçalar Mahallesi'ndeki binaların üst katlarında yıllardır su basıncı sorunu yaşandığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu konuda yoğun şikayet ve talep aldıklarını hatırlattı.

BUSKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, '100 metreküplük depo yerine vatandaşların sorununu çözecek olan 1000 metreküplük yeni depoyu inşa ediyoruz. Yeni su deposuyla birlikte Akçalar'da artık en üst katlara dahi rahatlıkla su çıkacak. Mayıs ortalarına doğru tesisimiz tamamlanacak. Akçalar'ın su sorununu tamamen bitirmiş olacağız. Büyüyen Bursamızın altyapısını bugünden güçlendiriyor, yarının ihtiyaçlarını planlı bir şekilde karşılıyoruz' dedi.