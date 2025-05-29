Tunceli Valiliği’ne atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, veda ziyaretlerine anlamlı bir başlangıç yaptı. Vali Aygöl, veda turlarına Bilecik’in gözde ilçesi Pazaryeri’nden başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Aygöl, Pazaryeri Hükümet Konağı’nda Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Vali Aygöl, yaptığı kısa ama içten konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu güzel memlekete ve kadirşinas insanlarına hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Her anını gururla, sevgiyle yaşadığım bu görev süresi boyunca gönül bağları kurduk. Şimdi yeni bir görev bizi bekliyor, ama bu topraklarda bıraktığım dostluklar kalbimde daima yaşayacak.”

Vali Şefik Aygöl’ün ilçeye ve ile kazandırdığı hizmetler, halkla kurduğu sıcak diyalog ve çözüm odaklı yönetim anlayışı, Bileciklilerin hafızasında özel bir yer edindi. Veda ziyareti, aynı zamanda bir teşekkür ve vefa buluşmasına dönüştü.

Pazaryeri halkı ise Vali Aygöl’ü alkışlarla uğurlarken, “Her zaman kapımız ve gönlümüz açık” mesajı verdi.