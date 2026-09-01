İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu merkezli il genelinde düzenlenen operasyonda 333 gram skunk ile ruhsatsız silah ve fişeklerin ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre operasyonda, 23 parça halinde 333 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek, ayrıca 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Müdürlük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gençleri ve geleceği zehirlemeye çalışanlara göz açtırılmayacağını vurgulayarak, operasyonların artarak süreceğini bildirdi.
Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon ????#Beyoğlu merkezli il genelinde gerçekleştirilen operasyonda⬇️— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) September 1, 2026
▪️23 parça halinde 333 gram skunk
▪️1 ruhsatsız tabanca ve fişek
▪️1 pompalı tüfek ele geçirildi.
1️⃣0️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı.
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye: pic.twitter.com/oC0DqeBXPI