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Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon ???? #Beyoğlu merkezli il genelinde gerçekleştirilen operasyonda⬇️ ▪️23 parça halinde 333 gram skunk ▪️1 ruhsatsız tabanca ve fişek ▪️1 pompalı tüfek ele geçirildi. 1️⃣0️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı. Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye: pic.twitter.com/oC0DqeBXPI

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Müdürlük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gençleri ve geleceği zehirlemeye çalışanlara göz açtırılmayacağını vurgulayarak, operasyonların artarak süreceğini bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre operasyonda, 23 parça halinde 333 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek, ayrıca 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu merkezli il genelinde düzenlenen operasyonda 333 gram skunk ile ruhsatsız silah ve fişeklerin ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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