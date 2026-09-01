İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu merkezli il genelinde düzenlenen operasyonda 333 gram skunk ile ruhsatsız silah ve fişeklerin ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre operasyonda, 23 parça halinde 333 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek, ayrıca 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Müdürlük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gençleri ve geleceği zehirlemeye çalışanlara göz açtırılmayacağını vurgulayarak, operasyonların artarak süreceğini bildirdi.

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