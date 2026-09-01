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Yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY'nin güncel bilişim yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 şüpheliye yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün SIGNAL adlı kriptolu haberleşme programını kullanarak yürüttüğü faaliyetler deşifre edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma 2025/241317 sayılı dosya üzerinden yürütülüyor.

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