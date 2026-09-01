Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel bilişim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma 2025/241317 sayılı dosya üzerinden yürütülüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün SIGNAL adlı kriptolu haberleşme programını kullanarak yürüttüğü faaliyetler deşifre edildi.
3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY'nin güncel bilişim yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 şüpheliye yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.