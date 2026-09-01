Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi bir an yaşandığını ve çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Raylı Sistem şehrimize ulaşımda çağ atlatacak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un ulaşım geleceğine yön verecek raylı sistem hattının temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle atıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığında hayata geçirilecek projenin temel atma törenine ayrıca; Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, eski bakanlar, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Trabzon'da görev yapan konsoloslar, STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'un evladı ve büyükşehir belediye başkanı olarak çok heyecanlıyım. Trabzonspor'umuzun tarihinin yazıldığı Avni Aker'deyiz. Aynı Avni Aker şu anda başka bir tarihi ana tanıklık ediyor. Şu anda Trabzon tarihi bir an yaşıyor. Şehrimizde ulaşıma çağ atlatacak raylı sistem projesine start veriyoruz' dedi.

TRABZON'A HİZMET ETMEK ŞEREFTİR

Başkan Genç, 'Biz ülkesinin her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden, kendisini ülkesine adamış Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak ve hizmet heyecanını yaşamak kolay değildir. Onun heyecanı adanmışlık içerir. Dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uydurabilmek; şehrimizi daha güçlü kılmak ve daha güzel yatırımlarla donatmak üzere yola çıktık. Kıymetli hemşehrilerim; bizi büyükşehirler arasında birinci seçti. Bu kadim toprakların bir evladı olarak, asaletli şehir Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet etmek şereftir' diye konuştu.

HEMŞEHRİLERİM HAK EDİYOR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Diğer şehirlerde raylı sistem varsa Trabzon'da da olsun istedik. Seçim öncesinde birinci sıraya raylı sistemi aldık. Bu projeyi ay, gün ve saat takip edeceğim dedim. Takip ettik ve bugün de bu noktalara geldik. Kolay iş değil zor işler. Ancak bu zorluğu, kararlı iradenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu bakanımızla, değerli milletvekillerimizle el ele vererek aştık. Bu vesileyle kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu şükranlarımı sunuyorum.'

TRABZON METROSU

Başkan Genç, şöyle devam etti: 'Projemiz 32 kilometre uzunluğunda. 500 bin nüfusun yaşadığı Ortahisar, Akçaabat ve Yomra arasında. Akyazı'ndan başladık; stadyumun trafiğini de çözen bir proje hayata geçiyor. Şehir hastanemizden havalimanına ulaşan ve fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Allah tamamlamayı da bizlere nasip etsin. Başta hizmetlerin banisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımıza, milletvekillerimize, valimize ve bu projede büyük emeği olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Raylı sistemle başlayan proje bugün Trabzon Metrosu olarak hizmete girecek. Yüklenici firmaların sahipleri de hemşehrimiz. Onların da hassasiyetiyle bu proje hayata geçecek. Açılışını yapmayı da Allah bizlere nasip etsin. Emek veren herkese ve hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Raylı sistemimiz ve metromuz Trabzon'a hayırlı olsun.'