Nilüfer Belediyesi, verimli tarım arazilerini korumak ve imara aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ürünlü, Akçalar ve Çalı mahallelerinde kaçak yapıları yıktı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kent estetiğini bozan ve tarım alanları üzerine ruhsatsız şekilde inşa edilen yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Yasal süreçleri tamamlanan yapılar için harekete geçen ekipler, ilçe genelinde üç ayrı noktada yıkım işlemi uyguladı.

Çalışmalar kapsamında Ürünlü Mahallesi'nde fabrika olarak kullanılan bin 400 metrekarelik yapı tamamen yıkıldı. Akçalar Mahallesi'ndeki bin ve Çalı Mahallesi'ndeki 600 metrekarelik ruhsatsız iş yerlerinde ise içerideki malzemelere zarar verilmeden kontrollü şekilde kısmi yıkım yapıldı. Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlar sorunsuz şekilde tamamlandı.