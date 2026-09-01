İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini sanat, eğlence ve kültürle iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlediği 'Yaz Çocuk Tiyatroları' etkinlikleri, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen son gösteriyle tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezici çocuk tiyatroları, minik izleyicilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Açık hava tiyatrosu buluşmalarıyla çocukları sanatla buluşturan Maltepe Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini mahallelerin park ve meydanlarına taşıdı.

Yaz Çocuk Tiyatroları kapsamında son gösteri, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi, eğlenceli ve renkli anlara sahne olurken minik izleyiciler oyunu aileleriyle birlikte keyifle takip etti. Yaz mevsimi boyunca farklı mahallelerde düzenlenen gezici çocuk tiyatrolarıyla çocuklara sanatla buluşabilecekleri açık hava etkinlikleri sunan Maltepe Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.