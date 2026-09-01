Gölcük Belediyesi can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan Şirinköy ve Saraylı mahallelerinde bulunan iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirilirken, enkazlar da kaldırıldı. İlçe genelinde bugüne kadar 153 metruk ve orta hasarlı yapının yıkımı tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçe genelinde güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Şirinköy ve Saraylı mahallelerinde bulunan iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirilerek enkazları kaldırıldı.

Şirinköy Mahallesi'nde bulunan ve çevre açısından risk oluşturan metruk binanın yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirilirken, çalışma sonrasında ortaya çıkan enkaz da kaldırıldı. Saraylı Mahallesi'nde bulunan ve göçme riski taşıyan metruk binanın yıkımı için ise gerekli yasal süreç tamamlandı. Binaya ilişkin röleve ve restitüsyon projeleri hazırlanarak Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alındı. İzin sürecinin tamamlanmasının ardından binanın yıkımı gerçekleştirilerek enkazı kaldırıldı.

153 YAPININ YIKIMI TAMAMLANDI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, 'İlçe genelinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 153 metruk ve orta hasarlı, onarım ve güçlendirmesi yapılmamış yapının yıkımı tamamlandık. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve ilçenin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla metruk yapılara yönelik çalışmaların devam edeceğiz' dedi.