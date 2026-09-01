Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni Milli Elektrikli Hızlı Tren, test sürüşlerinde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 577 yolcu kapasiteli ve 8 araçtan oluşan trenin kritik sistemleri ASELSAN ile yerli ve milli olarak geliştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli hızlı tren projesinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test sürüşleri sırasında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını duyurdu.

Trenin farklı hızlarda güvenli ve dengeli şekilde seyretmesine yönelik testlerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren'in 577 yolcu kapasitesine ve 8 araca sahip olduğunu bildirdi.

KRİTİK SİSTEMLER ASELSAN İLE GELİŞTİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, trenin kritik sistemlerinin ASELSAN ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ifade etti. Yüksek güvenlik, konfor ve performans özellikleriyle donatılan Milli Elektrikli Hızlı Tren'in hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini kaydetti.

Saatte 250 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Hızlı Tren'in, Türkiye'nin hızlı tren teknolojilerinde yerlilik ve millilik hedefleri açısından önemli bir adım olması bekleniyor.