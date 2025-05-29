Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir kent vizyonu doğrultusunda düzenlediği Sürdürülebilir Manisa Zirvesi başladı. Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilirlik konusunun ele alınacağı Zirve’nin açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.MANİSA (İGFA) - Anemon Oteli’nde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Manisa Zirvesi’nde iklim krizi, çevre politikaları, sürdürülebilir tarım, sanayi ve şehircilik gibi başlıkları bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırılıyor. Zirvenin açılış törenine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar, Ali Kılıç, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Çevre üzerine baskılar artarak devam ediyor”

Açılışta konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, tüm kurum ve kuruluşların çevreye karşı olan hassasiyetlerine dikkat çekerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilgili paydaşların katılımıyla şehrimizde böylesine bir programın yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Manisa hem tarım hem sanayi şehri”

Manisa’nın bir tarım şehri olduğunu hatırlatan Vali Özkan, “Özellikle kimyasalların kullanılması, bunların takip edilmesinin halk sağlığı ile ilgili bir konu olduğunu bilim adamlarının söylemleri dışında da yaşıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir tarım altyapısının oluşturulması ve bunu sürdürmek önemli. İklim değişikliği ile birlikte yer altı suları başta olmak üzere su kaynaklarının iyi bir şekilde korunması da önemli. Dün yaptığımız toplantıda suyla ilgili çalışmalar da gündeme geldi. Artık yağmur suyunun bile kanalizasyona karışmadan ayrı bir hat ile korunması öncelikli, yapılması gereken bir zorunluluk olduğunu düşünecek olursak benzeri konularda da suyun mutlaka tasarruf edilmesi her birimizin önemli ve vicdani sorumluluğudur. Bu hassasiyetin şehrimizde de artması bize ümit veriyor” ifadelerini kullandı.

“Sadece bugünü değil geleceği de düşünüyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ise kamu yöneticileri olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla değil aynı zamanda gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinden ödün vermeden hareket etmekle yükümlü olduklarını söyledi. Oğuz Murat Pınar, “Bu yükümlülüğümüz; kararlarımızı, projelerimizi ve yatırım önceliklerimizi yeniden şekillendirmemizi gerektiriyor. Sürdürülebilirlik hayatın bütününü kuşatan bir sistem tasarımı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak; Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde, Manisa yalnızca büyüyen bir şehir değil, sorumlu, dirençli ve vizyoner bir kent olsun istiyoruz. Bizler, geleceğin belediyeciliğini inşa etmeye çalışırken doğal kaynaklarımızı tüketmeden kalkınmayı, toplumun her kesimini güçlendirerek sosyal uyumu, yenilikçi ve dirençli bir ekonomik altyapıyı temel alıyoruz” dedi.

“Uzun vadeli düşünüyoruz”

Pınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerinin tüm paydaşlar için uzun vadeli ve kapsayıcı değer üretmek olduğunu belirterek, “Belediyecilik anlayışımız yalnızca hizmet sunmakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda yatırımcıya yön veren, hemşerilerimizin yaşam kalitesini önceleyen bir yerel yönetim politika mimarisi inşa etmektedir. Kentleşme vizyonumuz; Avrupa Kentsel Şartı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ISO 37120 standartlarına uyumlu şekilde ilerlemektedir. Bu vizyonla şeffaf, hesap verebilir, veriye dayalı ve katılımcı bir yönetişim modelini esas alıyoruz. Süreci yalnızca Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak değil Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, kalkınma ajansımız, organize sanayi bölgelerimiz, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çok paydaşlı bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik bir kurumun değil bir ekosistemin başarısıdır. Biz bu ekosistemi Manisa’da inşa etmeye kararlıyız” dedi.

“Manisa avantajlı konumda”

“Manisa bugün itibarıyla 1,5 milyona yaklaşan nüfusu ile sürdürülebilir kalkınma için stratejik bir avantaj taşımaktadır” diyen Oğuz Murat Pınar, “Manisa artık sadece bir tarım şehri değil; sanayide katma değer üreten, lojistikte merkezi akslara entegre olmuş, turizmde doğal mirasıyla rekabet avantajı sağlayabilecek ve tüm bunları yaparken ekosistem dayanıklılığını koruyan bir şehir olsun istiyoruz. Rekabet artık sadece ülkeler arasında değil, şehirler arasında da yaşanıyor. Bu farkındalıkla Manisa’yı geleceğe taşıyacak stratejik alanlara hazırlıyoruz. Gediz Havzası'ndaki su yönetimi politikalarımızdan sanayide yeşil üretime geçiş planlarımıza, kırsalda genç istihdamdan kent merkezinde dijitalleşmiş belediye hizmetlerine kadar tüm adımlarımız bu kapsamda planlanıyor. Karbon ayak izini azaltmak ve enerji verimliliği sağlamak için eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlikte en önemli unsurun çok yönlü yönetişim olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışı yaygınlaştırmak için doğaya saygılı, insana duyarlı, ekonomiye entegre bir şehir modeli kurma hedefiyle tüm paydaşlarımız ve akademisyenlerimizin katkısıyla kararlılıkla ilerliyoruz. Manisa her anlamda vites değiştirmiştir. Bu yalnızca bir gelişme değil, bilinçli bir dönüşümdür. Bu dönüşüme öncülük eden, katkı sunan tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Manisa’nın kalkınması için tüm kurum ve paydaşları bu sürece ortak olmaya, birlikte üretmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Manisa Zirvesi’nde, iki gün boyunca alanında uzman akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşecek olan oturumlarda; iklim krizi, çevre politikaları, sürdürülebilir tarım, sanayi ve şehircilik konuları bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırılacak.